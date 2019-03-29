Mevlüt Uysal, Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerde kullandığı “İstanbul senin” sloganını değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, İBB tarafından 2018 yılında patenti alınan “İstanbul senin” sloganını Ekrem İmamoğlu’nun da kullanmasını değerlendirdi. Uysal, "Ekrem İmamoğlu’nun vaat ettiği bazı projeler zaten şu an hayata geçmek üzere. Slogan konusunda da bizim patentini aldığımız bir slogan. Sanırım Ekrem Bey’in yanındaki ekip İstanbul konusunda yeterli bilgiye sahip değil" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’de bulunan oto sanayi sitelerini ziyaret eden Mevlüt Uysal, vatandaşlardan destek istedi. Dükkanları tek tek gezen Uysal, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın taleplerini dinleyen Uysal, seçildiği takdirde yeni bir sanayi sitesi ve alt yapı sözü verdi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına da açıklamada bulunan Uysal, "Özellikle burada küçük sanayi sitesi dediğimiz esnafın en büyük problemi geçmişte kendi imkanlarıyla yapılmış bu yerlerde işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bugün itibariye baktığımız zaman hepsinin iş yerleri yetersiz. Halbuki bu alanlara baktığınız zaman karşıda bir göl var. Bu kadar güzel bir manzara ama buradaki esnaflarımız açısından ciddi problemler var. Alt yapı sıkıntısı, dükkanların yetersizliği... Ağırlıklı olarak talep burada kendilerine uygun şekilde yeni bir sanayi sitesi kurulması. İnşallah onu bir şekilde çözelim diyoruz. Sanayi sitesi kurulmadan önce mevcut ihtiyaçlar aslında birebir çözülmüyor. Birçok esnafımız şikayetçi. Buraya gelen yolların bakımı, alt yapı takibi. O konuda da ciddi sıkıntılar var. Biz de vatandaş bize görevi vermeden sorunları çözelim ki şayet görevi verirlerse problemleri nasıl çözeriz onun çalışmalarını yapma adına birebir yerinde görüyoruz” diye konuştu.