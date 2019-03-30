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Mevlüt Uysal: Son dakikaya kadar sıkılmadık el bırakmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece belediye başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçime saatler kala Büyükçekmece’de seçim turu attı.

Mevlüt Uysal: Son dakikaya kadar sıkılmadık el bırakmayacağız

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece belediye başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçime saatler kala Büyükçekmece’de seçim turu attı. Uysal, “Son dakikaya kadar, sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarının son gününde seçim otobüsüyle Büyükçekmece turu atıp destek istedi. Vatandaşlar, sık sık seçim arabasının önünü keserek Uysal’a sevgi gösterisinde bulundu. Uysal sevgi gösterilerine karanfil atarak karşılık verdi. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan seçim konvoyuyla halkı selamlayan Uysal, son dakikaya kadar vatandaşlardan seçim çalışmalarını bırakmadan sıkılmadık el, gidilmedik ev bırakmamaları konusunda söz istedi.

“VERDİĞİNİZ OYA SAHİP ÇIKIN”

Uysal, “Seçim çalışmalarının son günündeyiz. 3 ay boyunca çalışmalarımızı yaptık halkımıza projelerimizi anlattık. Mahallemizde ziyaret edilmedik kimseyi bırakmadan bu son günde her kesime ulaşalım, ziyaret edelim, oylarını isteyelim. İnşallah yarın yapılacak olan seçimler Büyükçekmece’de değişimin başlangıcı olacak. Sizler hep beraber bu son günü son saati iyi değerlendirelim. Bu zamana kadar bize destek olan yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın herkes sandıklara gidip oyunu kullandıktan sonra verdiği oya sahip çıkmaya davet ediyorum. Büyükçekmece’yi herkesin mutlu olacağı herkesin hizmet alacağı belediyecilik ile tanıştırmaya geliyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Mevlüt Uysal: Son dakikaya kadar sıkılmadık el bırakmayacağızMevlüt Uysal: Son dakikaya kadar sıkılmadık el bırakmayacağızMevlüt Uysal: Son dakikaya kadar sıkılmadık el bırakmayacağızMevlüt Uysal: Son dakikaya kadar sıkılmadık el bırakmayacağız

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