DUYGU YENER - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, mevsim geçişlerindeki ısı değişimlerinin bağışıklık sistemini zayıflatarak vücut direncinin düşmesine yol açtığını, bu süreçte solunum yolları hastalıklarında da artış gözlendiğini belirterek, "Özellikle 65 yaş üzeri bireylerin grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Kronik akciğer, KOAH, kanser, kronik kalp damar ve diyabet hastalarının da aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Grip aşısının şu an tam zamanı." dedi.
Doç. Dr. Nesrin Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın gelmesiyle ani sıcaklık değişikliklerinin hem çeşitli mikroorganizmaların çoğalmalarına hem de insanlardaki bağışıklık sistemlerinde zaafiyete neden olduğunu söyledi.
Mevsim değişikliyle grip sezonunun başladığına dikkati çeken Öcal, gribe eşlik eden eden zatürrenin de büyük risk oluşturduğuna işaret etti.
Özellikle kapalı ortamlarda bulunanlar için gribin daha riskli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öcal, toplu ortamda yaşayan bireylerin yıllık grip aşılarını yaptırmaları önerisinde bulundu.
Bazı hasta grupları için grip aşısıyla beraber zatürre aşısını da tavsiye eden Öcal, "Özellikle 65 yaş üzeri bireylerin grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Kronik akciğer hastaları, KOAH, kanser hastaları, kronik kalp damar hastaları, diyabet hastalarının da aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Grip aşısının şu anda tam zamanı. Eylül, ekim en geç kasıma kadar grip aşısı olmasını öneriyoruz. Şu an tam zamanı. Koruyuculuğu iki hafta içinde başlıyor." diye konuştu.
Öcal, solunum yolu ile bulaşan mikroorganizmalar için ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini ifade ederek, kişilerin bu dönemde C vitamini ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.
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