Mevsim geçişlerinde estetik yaptıranlar dikkat! Estetik sonrası iyileşmek için adımlar...

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çayır, sonbahar döneminde estetik operasyon geçiren kişilerin iyileşme sürecinde dikkat etmeleri gereken bakım adımları hakkında bilgi verdi.

"İYİLEŞME SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çayır, hava sıcaklıklarının düşmesi ve nem oranındaki değişikliklerin operasyon sonrası ciltte hassasiyeti artırabileceğini belirterek, "Sonbahar aylarında doğru bakım uygulanmadığında iyileşme süreci olumsuz etkilenebilir" dedi.

ESTETİK SONRASI İYİLEŞMEYİ DESTEKLEYEN TEMEL ADIMLAR

Estetik operasyon sonrası iyileşmeyi destekleyen temel adımları sıralayan ve estetik operasyonların ardından küçük ama düzenli önlemlerin süreci daha konforlu hale getirdiğini belirten Op. Dr. Çayır,

Cilt nemini korumak: Düzenli nemlendirici kullanımı kuruluğu önler.

Güneşten korunmak: Sonbaharda da güneşin etkisi devam ettiği için koruyucu kullanmak gerekir.

Sağlıklı beslenmek: Protein ve vitamin açısından zengin gıdalar iyileşmeyi destekler.

Hekim önerilerine uymak: Kontrollerin aksatılmaması ve verilen talimatların uygulanması önemlidir.

"Mevsim şartlarına uygun bakım uygulamaları, hem cildin sağlığını hem de operasyon sonrası sonuçların kalıcılığını destekler" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır