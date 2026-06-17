Mevsim geçişlerinde hayat kurtaran öneriler

1. Günün tüm saatlerini düşünün!



Sabah havalar serin gelse de öğleden sonra insanı bunaltabiliyor. Bu yüzden de üstünüze tek bir kalın parça yerine ince katmanlar tercih ederek gün içinde daha rahat olabilirsiniz. Ani sıcaklık değişimlerinden de etkilenmemiş olursunuz.

2. Uyku düzeninizi koruyun!

3. Su tüketimini çoğaltın!

Mevsim değişiklikleri insanın en çok da uyku düzenini değiştiriyor. Bu yüzden de bu dönemlerde uyku düzeninize ekstra dikkat etmeniz gerekir. Özellikle de günlerin uzayıp kısalması insanın biyolojik saatini oldukça etkiliyor.



Hava serinlediğinde çoğu kişi daha az su içiyor fakat vücut suya çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle yorgunluk, baş ağrısı ve halsizlik gibi durumların yaşanmaması için suyun hayatımızda büyük bir önemi vardır.

4. Bağışıklığınızı destekleyin!



Taze sebzeler, meyveler, kefir gibi protein kaynakları bu dönemde çok daha önemli bir hale gelir. Özellikle C vitamini içeren besinler vücudun direncini destekler. Bu dönemde dengeli beslenerek vücudunuza oldukça iyi bakmış olursunuz.

5. Evinizi havalandırın!

6. Ani sıcaklık değişikliklerine dikkat edin.

Sadece birkaç saniyenizi alacak bu eylem sizin gün içinde çok daha enerjik ve ferah hissetmenizi sağlayabilir. Özellikle gün içinde yapacağınız kısa süreli havalandırmalar ortamı ferahlatır.



Terliyken rüzgarda kalmamaya ya da aşırı sıcak ortamdan bir anda serin bir ortama girmemeye dikkat edin. Özellikle geçiş dönemlerinde havanın güzelliğine kanmak ertesi gün halsizlik olarak size geri dönüş yapabilir.

7. Cilt bakım rutininizi güncelleyin!



Mevsim değiştikçe vücudun ve cildin ihtiyaçları da buna bağlı olarak değişir. Özellikle havaların kurumasıyla cilt çok daha fazla neme ihtiyaç duyar. Yine de bu dönemde daha yoğun nemlendiriciler kullanmak yerine cildinizi yormayacak şekilde bakımınızı yapmanızı tavsiye ederiz.

8. Hareket etmeyi ihmal etmeyin!

9. Mevsimlik temizlik yapın!

Enerji düşüklüğü yaşadığınızda eğer hareketsiz kalmayı tercih ediyorsanız bu oldukça yanlış bir seçimdir. Çünkü hafif yürüyüşler bile vücudunuza yeniden enerji doldurmaya yeter. Açık havada kısa süre geçirmek bile zihni canlandırır ve kendinize gelmenizi sağlar.



Yaşam alanınızı düzenlemek de mevsim geçişlerinde ihtiyacımız olan değişikliklerden biridir. Dolabınızı düzenleyin, kullanılmayan eşyaları kaldırın ve yaşam alanını yenileyin. Temiz ve düzenli bir ortam insana çok daha hafif hissettirir.

10. Vücudunuzu her an dinleyin.



Mevsim geçişlerinde herkes aynı şekilde elbette ki etkilenmez. Bazıları daha çok enerji dolarken, bazıları ise çok daha fazla uyumak ister. Sürekli kendinizi zorlamak yerine biraz yavaşlayın ve bedeninizin aslında neye ihtiyacı olduğunu hissedin.