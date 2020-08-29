Mevsim geçişlerine çok dikkat edin! Kapalı alanlar ve...

Bağışıklık sistemi vücudun hastalıklara karşı direnç mekanizmasıdır. Zayıfladığı zaman hasta olmaya daha yatkın hale geliriz. Özellikle koronavirüs sebebiyle genel sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gereken bu günlerde bağışıklığı baskılayacak şeylerden de kaçınmak gerekiyor. Ama mevsim geçişi gibi bizim elimizde olmayan durumlar vücudu hastalıklara yatkın hale getirebiliyor. Peki, tüm bunlardan kaçınmak için ne yapmak gerekiyor?

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BAĞIŞIKLIK NEDEN ZAYIFLAR?