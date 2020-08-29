Mevsim geçişlerine çok dikkat edin! Kapalı alanlar ve...

Bağışıklık sistemi vücudun hastalıklara karşı direnç mekanizmasıdır. Zayıfladığı zaman hasta olmaya daha yatkın hale geliriz. Özellikle koronavirüs sebebiyle genel sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gereken bu günlerde bağışıklığı baskılayacak şeylerden de kaçınmak gerekiyor. Ama mevsim geçişi gibi bizim elimizde olmayan durumlar vücudu hastalıklara yatkın hale getirebiliyor. Peki, tüm bunlardan kaçınmak için ne yapmak gerekiyor?
MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BAĞIŞIKLIK NEDEN ZAYIFLAR?
Mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık değişimleri ve iklim bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Bu süreçte bir artıp bir azalan sıcaklıklar vücudun dengesini bozuyor. Yeni iklim koşullarına alışmaya çalışan vücut böyle dengesizliklerle karşılaşınca da bağışıklık zayıflıyor.
Sıcak mevsimden soğuk mevsime geçiş dönemlerinde artık açık havadan uzaklaşarak kapalı mekanlara yöneliyoruz. Üşümemek ve hasta olmamak için yaptığımız bu şey aslında bizi hastalıklara açık hale getiriyor. Çünkü havasızlık ve sürekli kapalı alanda kalmak bağışıklık sistemini zayıflatıyor.
Kapalı alanlarda geçirilen zaman artıkça, vücudun D vitamini stoğu da azalıyor. Bildiğini gibi D vitamini güneşle aktifleşen bir bileşen. Güneşten uzak kalınca vitamin seviyemiz düşüyor. Bu bileşen, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığı için vücut direnci de azalıyor.
Kapalı alanlar ve soğuyan hava depresyon riskini de artıyor. Stres ve kaygı da vücudu içten içe kemirerek bağışıklığı zayıflatıyor.
BU SÜREÇTE BAĞIŞIKLIĞI NASIL GÜÇLENDİREBİLİRİZ?
Beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Vücuda giren her bileşen sağlığı etkiliyor. Bu nedenle bu süreçte taze meyve ve sebzelerin bol bol yer aldığı bir yeme düzeni takip etmek lazım. Tabii protein ve sağlıklı yağları da unutmamak gerek. Somon, deniz ürünleri, taze kırmızı ve beyaz et, tahıllar... Hepsi bu süreçte uygun miktarda tüketilmesi gereken gıdalar.
Bu dönemde probiyotikleri de bol bol almak gerekiyor. Yoğurt, kefir, turşu gibi doğal probiyotikler ya da takviyeler alabilirsiniz.
Egzersizi ve sporu ihmal etmemelisiniz. Açık havada tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.
Bu dönemde sigara, alkol gibi sağlığa olumsuz etkisi olan maddeleri tüketmekten kaçının. Ayrıca aşırı kafein tüketmemeye de özen gösterin.
Uyku düzeni bağışıklık sistemi için çok önemli. Her gün belirli saatler arasında uyuduğunuzdan ve uykunuzu aldığınızdan emin olun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum