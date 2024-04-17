HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayı rekor fiyata satıldı

Mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayı rekor fiyata satıldı

17.04.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yeşil çayıyla ünlü Şizuoka'da mevsimin ilk hasadında, çay yaprağının kilogramı 1,11 milyon yenden (yaklaşık 7 bin 200 dolar) alıcı bularak rekor kırdı.

Mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayı rekor fiyata satıldı

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka kentinde 1957'den beri düzenlenen geleneksel çay pazarında, sezonun ilk mezatı gerçekleştirildi.

Açık artırmada ülke geneli tüketilen popüler "yabukita" tip yeşil çay yapraklarının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı bularak şimdiye kadarki en yüksek fiyatı elde etti.

Pazarda komisyoncuların yerel abaküs "soroban" ile hesapladığı fiyat sonrası satıcı ve müşterinin aynı anda üç kez alkışladığı geleneksel "teuçi" yaparak anlaşmaya varıldı.

Kilogram başına rekor fiyat elde edildi.

Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, açıklamasında, "Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz." dedi.

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu yıl çay rekoltesinin azalmasının satış fiyatlarını artırdığını belirtti.

Açık artırmada satışı gerçekleştirilen ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 Nisan'dan bu yana Karadeniz'de eller tetikte! 8 Nisan'dan bu yana Karadeniz'de eller tetikte!
Asker üniformalı garson, yabancı müşterilere servis yaptı! Asker üniformalı garson, yabancı müşterilere servis yaptı!
Vatandaşın banka hesabını böyle soyuyorlarmış! YakalandılarVatandaşın banka hesabını böyle soyuyorlarmış! Yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
yeşil çay Japonya
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

'Camide kaçak göçmen' iddiası! Kurs hocası ilk kez anlattı

'Camide kaçak göçmen' iddiası! Kurs hocası ilk kez anlattı

Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili çok konuşulacak iddia! ‘Seçimden sonra yapılacaktı’

Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili çok konuşulacak iddia! ‘Seçimden sonra yapılacaktı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması ve Özgür Özel açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması ve Özgür Özel açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.