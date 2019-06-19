HABER

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaz mevsiminde çalışmak için Bursa’ya gelen 420 mevsimlik işçiyi ve çocuklarını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesinin Çeltikçi ve Menteşe köylerinde çadırları ziyaret etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaz mevsiminde çalışmak için Bursa’ya gelen 420 mevsimlik işçiyi ve çocuklarını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesinin Çeltikçi ve Menteşe köylerinde çadırları ziyaret etti. Ekipler, çadırlarda kalan mevsimlik işçiler ve çocuklarıyla görüştü. Ekserisi doğu illerinden Bursa’ya çalışmak için gelen 420 mevsimlik işçiye yapılan ziyarette, çocukların güvenlik, sağlık ve kişisel gelişimleri ile öz saygı ve öz güven duygularının gelişimi açısından aile ortamında huzur ve güven içerisinde yetişmeleri üzerinde duruldu. Çocukların özel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğu anlatıldı. Çocuklara jandarmadan nasıl yardım isteneceği, jandarma ile nasıl iletişim kurulacağı, acil yardım servisi telefon numaralarının neler olduğu, jandarmanın acil yardım hizmeti de sunduğu gibi konularda bilgi verildi. 100 kadar çocuğa Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çikolata gibi hediyeler dağıtıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma teşkilatı olarak sorumluluk bölgemizde bulunan mevsimlik işçilerin durumları görev yetki ve sorumluluklarımız kapsamında yakinen takip edilmektedir" denildi.

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında

Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.