Meyan kökünün faydaları nelerdir, meyan kökü hangi hastalıklara iyi gelir? Meyan kökü balgam söker mi?

Meyan kökü faydaları yönünden zengin bir bitki türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel tıp alanında şifa amacıyla sıklıkla kullanılan bu bitki aynı zamanda yiyecek veya içeceklere lezzet vermesi amacıyla da kullanılmaktadır. Yaygın olarak Avrupa ve Asya tarafında yetişen bu bitkinin bünyesinde çeşitli mineral ve vitaminler de mevcuttur. Doğru kullanıldığı zaman sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır.

Meyan kökünün faydaları nelerdir?

Çok yıllık bitki türleri arasında bulunan meyan kökünün insan sağlığı alanında pek çok önemli katkısı vardır. B vitamini çeşitleri açısından zengin olan bu bitki aynı zamanda magnezyum, potasyum gibi birbirinden önemli mineralleri de bünyesinde barındırmaktadır. Vitamin ve minerallerin yanı sıra içeriğinde flavanoidler, saponin, triterpen gibi bileşenler de yer almaktadır. Birbirinden farklı rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olan meyan kökünün faydaları ise genel olarak şöyledir:

Vücutta meydana gelen iltihapların daha hızlı azalmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede etkili bir rolü vardır.

Üst solunum yolu hastalıklarında görülen boğaz ağrısı, tahriş gibi belirtilerin azalmasında etkilidir.

Sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında bulunan reflü, gastrit gibi rahatlıkların olumsuz etkilerini hafifletir.

Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Mide bulantısı, kusma gibi durumları giderici etkisi, meyan kökü şurubu faydaları arasındadır.

Cilt üzerinde görülen akne, egzama gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir.

Kadınlarda menopoz döneminde yaşanan sıkıntıların hafiflemesinde etkin bir role sahiptir.

Ağız ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Güçlü bir antioksidan etkisi yaratmaktadır.

Meyan kökü hangi hastalıklara iyi gelir?

Meyan kökü geleneksel tıp alanında yaygın olarak kullanılan bir bitki türüdür. Doğru miktarda kullanıldığında sayısız faydaları olan bu bitki, aynı zamanda çeşitli hastalıklarda da tedaviye destek amacıyla tercih edilmektedir. Bu bağlamda meyan kökünün faydaları ve zararları konusu önemlidir. Bu bitki cilt sağlığından kalp sağlığına, ağız ve diş sağlığından böbrek sağlığına kadar pek çok sağlık alanında şifa verici özelliğe sahiptir.

Böbrek ağrıları, boğaz ağrıları gibi ağrıların hafiflemesine yardımcı olan bu bitki, yüksek tansiyon problemine de iyi gelmektedir. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi üst solunum yolunu etkileyen hastalıklarda görülen öksürük, boğaz tahrişi gibi sorunların azalmasında etkin bir rolü vardır. Bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri olan meyan kökü bitkisi, aynı zamanda romatizma, artrit gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidan maddelerden kaynaklı serbest radikallerin sebebiyet verdiği hücre hasarlarını engelleyici özelliğe sahiptir.

Meyan kökü nasıl tüketilir?

Meyan kökü bitkisinin birçok farklı kullanım biçimi vardır. Tablet, damla, toz gibi çeşitli formlarda kullanılabilen bu bitki ayrıca çay veya şurup şeklinde de kullanılabilir. Çay formunda kullanıldığında genellikle 1 çay kaşığı kadar meyan kökü bitkisi 1 bardak kadar su içerisine atılır ve birlikte kaynatılır. Kaynama işleminden sonra süzülerek içilmektedir. Bu noktada meyan kökü günde kaç kere içilir konusu gündeme gelebilir. Uzmanlara göre meyan kökü çayının gün içerisinde 2 veya 3 bardak kadar tüketilmesi önerilmektedir. Bu bitkinin çay formu kadar şurup formu da sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle şurup formu çocuklarda daha sık kullanılmaktadır. Ancak her bitki türünde olduğu gibi meyan kökü şurubu zararları da olabilmektedir. Bu bitkinin içerisinde doğal tatlandırıcı görevi olan glisirizin maddesi bulunmaktadır. Bu yüzden aşırı tüketildiği takdirde tansiyon değerlerinde dengesizliğe, kalp ritim bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir.

Meyan kökü balgam söker mi?

Meyan kökü bitkisi çeşitli formlarda kullanılabilen ve sağlık açısından önemli yararları olan bir bitki türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İçeriğinde bulunan çeşitli mineral ve vitaminlerden dolayı bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan bu bitki aynı zamanda öksürük giderici özelliğe sahiptir. Özellikle üst solunum yolu hastalıklarında yaygın olarak karşılaşılan boğaz ağrısının hafiflemesinde etkili olan bu bitki boğazın yumuşamasını sağlar ve öksürükten kaynaklı meydana gelen tahrişin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca meyan kökü bitkisinin içerisinde bulunan bileşenler sayesinde balgam söktürücü özelliği vardır.

Meyan kökünü kimler kullanamaz?

Meyan kökü bitkisinin insan sağlığı üzerinde pek çok önemli faydası mevcuttur. Aşırıya kaçılmadan kullanıldığı takdirde bazı hastalıkların iyileşmesinde ve hastalıklardan kaynaklı görülen belirtilerin azalmasında etkili olmaktadır. Ancak bazı bireylerin bu bitkiyi kullanması tavsiye edilmemektedir. Bu noktada meyan kökü kimler kullanamaz konusu karşımıza çıkabilir. Bu bitkinin potasyum değerlerini azaltıcı etkisi mevcuttur. Bu durum kalp ile alakalı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunlar dışında hormon takviyesi alan bireylerde hormon dengesizlik probleminin görülmesine sebebiyet verebilir.

Bu tür yan etkiler, meyan kökünün zararları arasında yer alır. Ayrıca gebelik döneminde olanların, emzirme döneminde olanların, düzenli olarak ilaç kullananların ve alerjik bünyeye sahip olanların bu bitkiyi kullanması önerilmemektedir.





