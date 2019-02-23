Meyve-sebze hırsızlarına suçüstü

Bursa’da jandarma ekipleri, bahçelerden çaldıkları meyve-sebzeyi pazarda düşük fiyata satmaya çalıştığı sırada 3 şüpheliyi suçüstü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada 8 ton tarım ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bahçelerden meyve-sebze çalındığına dair gelen ihbarı değerlendiren ekipler, bahçelerde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve kimliklerini tespit etti.

Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları ürünleri Bursa merkezde bulanan semt pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada ise paketlenmiş halde bulunan 8 ton tarım ürünü ele geçirildi. Ürünler sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

