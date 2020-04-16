HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mezarın içine düştü! Samsun'da güldüren anlar

Mezarın içine düştü! Samsun'da güldüren anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir mermer işletmesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürdü. 'Bize İş Çıkarmayın, Evde Kalın' yazılı mezar taşı ile gündeme gelen işletmede bu kez bambaşka bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Korona virüs (Covid-19) salgınına dikkat çekmek amacıyla Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir mermer ustasının ‘Evde Kalın, Bize iş çıkarmayın’ yazılı mezar taşı gündeme gelmişti. Mezar taşını merak eden birçok vatandaş, taşın bulunduğu işletmeyi ziyaret ederek fotoğraf çekiniyorlar.

Ziyaretlerden dolayı yoğunluğun yaşandığı işletmede bazı vatandaşların anları güvenlik kamaralarına yansırken, iş yeri önünde yaşanan bir olay izleyenleri güldürdü. Bir vatandaşın işletmenin girişinde bulunan teşhir amacıyla koyulmuş mezarın kenarına oturarak bir süre telefon görüşmesi yapması ve ardından da oturduğu yerde ki mermer parçasının devrilmesi sonucu, dengesi kaybederek mezar içine düşmesi güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
İstanbul'a giden yollar tek tek böyle kapatılıyor!İstanbul'a giden yollar tek tek böyle kapatılıyor!
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mezar Samsun Mermer

En Çok Okunan Haberler

Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da nisan ayının ortasında kar sürprizi!

Nisan ayının ortasında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar jandarma tarafından kapatıldı

İstanbul'a giden yollar tek tek böyle kapatılıyor!

Bursa'da koronavirüsü yenen hemşire ve 2 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Güzel görüntüler! Böyle uğurlandılar

Sahibinin ambulansını takip etti! 5 gündür kapıdan çıkmasını bekliyor

Tedavi gören sahibini hastane önünde bekliyor

Kozan'da belediye barınağına köpek ölüsü bırakılma görüntüleri ortaya çıktı

Kumpas kurmuşlar! Oyun böyle bozuldu

Yürek ısıtan görüntüler! "Vefa" çalışanı yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı

Yürek ısıtan anlar! Yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.