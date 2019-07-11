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Mezarlık önündeki kaza saniye saniye görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Adana’da mezarlık önünde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da mezarlık önünde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kabasakal Mezarlığı önünde Aziz Özden yönetimindeki 01 BZ 817 plakalı otomobil, Şabidin Karoğlu yönetimindeki 66 FH 445 plakalı hafif ticari araca çarpmasıyla, ticari araç yol kenarında park halindeki Ercan Akdeniz’in yönetimindeki 01 M 0292 plakalı toplu taşıma aracına vurdu. Kaza sonucu otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hayati tehlikesi olan 2 yaralıyla birlikte 4 yaralı Can-Kur ekibinin yardımıyla araçlardan çıkartılıp ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Bu arada kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazanın otomobilin Karaisalı istikametine doğru gittiği, hafif ticari aracın ise mezarlığa girmek için sola döndüğü sırada meydana geldiği görüldü.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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