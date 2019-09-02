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Mezoterapi ile gençliğinizi geri kazanın

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Yaşlanma son derece kompleks ve deri de dahil olmak üzere vücut üzerinde farklı etkileri olan bir süreçtir. Klinik olarak yaşlanmış bir cilt; ince, kuru, soluk, lekeli ve elastikiyetini kaybetmiş bir yapıdadır.

Mezoterapi ile gençliğinizi geri kazanın

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, mezoterapi yöntemi ile gençliğimizi geri kazanmanın yollarını bizler için anlattı.

Deride yaşlanma ile beraber cildin 'mezoderm' adı verilen orta katmanında elastotik materyalin birikmesi ile berber kolajen miktarında ve içeriğinde düşüş meydana gelir. Mezoterapi yüz ve vücuttaki sorunlu alanların azaltılmasını ve iyileştirilmesini amaçlayan cerrahi olmayan bir cilt gençleştirme tedavisi olarak kabul edilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE DE BİREBİR

Yüz, boyun ve göz altı gençleştirmenin yanı sıra saç dökülmesi gibi genel durumlar için de kullanılabilir. Enjekte edilen maddenin içeriğinde vitaminler, enzimler, hormonlar, hyalüronik asit ve doğal bitki ekstraları bulunur.

NASIL UYGULANIR?

Mezoterapi, enjeksiyonun içeriği cildin orta katmanına enjekte edilir. Hyalüronik asit ve diğer içerikler burada hücre aktivitesini beslemeye ve gençleştirmeye, kolajen ve elastik seviyelerinin yükselmesini sağlar.

Enjeksiyonlardan sonra cilt eskisinden daha nemli, parlak, ışıltılı ve sıkı bir görünüme sahip olur. Ancak istenen görünümün tam anlamıyla sağlanması ve kalıcılığının daha uzun olabilmesi için yaklaşık olarak 2 ila 4 haftalık aralar ile 4-6 seans şeklinde uygulanması gerekir.

İYİLEŞME SÜRECİ GÖZÜNÜZÜ KORKUTMASIN

İşlemi takip eden ilk 24 ila 48 saat arasında enjeksiyonun uygulandığı bölgelerde yüzeysel şişlikler meydana gelmesi ve minik iğne izlerinin görünmesi son derece normaldir.

Bu durum göz çevresinde biraz daha uzun sürebilir. Ancak iyileşme süreci sonrasında uygulama herhangi bir şekilde dışarıdan bakıldığında fark edilmez.

MEZOTERAPİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Mezoterapi ile cilt üzerinde genel olarak bir gençleşme elde etmek mümkün olur. Uygulama sonrasında cildin sıkılığı ve elastikiyeti artar. Kırışık, cansız ve yorgun görünümlü cildin altındaki kolajen miktarı arttığında cilt gençleşmekte ve canlanır. Ayrıca ellere, dekolte ve boyun bölgesinde medyada gelen sarkmalar ortadan kalkar.

Mezoterapinin bir diğer avantajı ise tüm cilt tiplerine güvenle uygulanabilmesidir. Kısa sürede gerçekleştirilen uygulamada anesteziye ihtiyaç duyulmaz.

Ayrıca kullanılan enjeksiyonların son derece küçük olması sayesinde iyileşme süreci son derece kısadır ve kişiler uygulamadan hemen sonra hayatlarına devam edebilirler.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu

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Mezoterapi Mezoterapi uygulamaları

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