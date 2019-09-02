Mezoterapi ile gençliğinizi geri kazanın

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, mezoterapi yöntemi ile gençliğimizi geri kazanmanın yollarını bizler için anlattı.

Deride yaşlanma ile beraber cildin 'mezoderm' adı verilen orta katmanında elastotik materyalin birikmesi ile berber kolajen miktarında ve içeriğinde düşüş meydana gelir. Mezoterapi yüz ve vücuttaki sorunlu alanların azaltılmasını ve iyileştirilmesini amaçlayan cerrahi olmayan bir cilt gençleştirme tedavisi olarak kabul edilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE DE BİREBİR

Yüz, boyun ve göz altı gençleştirmenin yanı sıra saç dökülmesi gibi genel durumlar için de kullanılabilir. Enjekte edilen maddenin içeriğinde vitaminler, enzimler, hormonlar, hyalüronik asit ve doğal bitki ekstraları bulunur.

NASIL UYGULANIR?

Mezoterapi, enjeksiyonun içeriği cildin orta katmanına enjekte edilir. Hyalüronik asit ve diğer içerikler burada hücre aktivitesini beslemeye ve gençleştirmeye, kolajen ve elastik seviyelerinin yükselmesini sağlar.