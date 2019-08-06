Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı

Cilt yenileme tedavilerinde en sık tercih edilen mezolifting uygulamalarıdır. Mezolifting; cildin içine cildi yenilemek ve tamir etmek için, yaşla beraber azalan maddeleri yerine koyma mantığıdır. Daha öncesinde ürünler uygulama alanı konusunda kısıtlı idi. Oysa günümüzde her bölgeye kullanabilen çok detaylı içeriğe sahip ürünler bulunmakta.

En önemli güzellik belirleyicisi cildimizdir. Parlak, gergin, sıkı ve lekesiz bir cilde sahip isek, bu güzel ve sağlıklı görünmenin temelidir.

1. Cilt yenileme ve gençleştirme amacı ile cilt içine 2. Saç dökülme sorunlarında saçlı deriye 3. Bölgesel yağlanma sorunlarında cilt altı yağ dokusuna yıllar önce mezoterapi önerilen hastalara uzun uzun ne olduğunu anlatılırdı. Bugün ise hastalar, mezoterapi konusunda artık daha bilgili ve tedaviyi kendileri talep ediyorlar.

GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN MEZOTERAPİ

Göz altı morlukları her yaşın sorunudur. Çok erken yaşlarda da karşımıza çıkabilir. Çünkü sıklıkla genetiktir. Bazen de bazı hastalıkların belirtisi yada fazla kilo kaybı ile oluşabilir.

Sonuçta uyumuş dinlenmiş dahi olsak bizi yorgun gösteren bir sorun olarak karşımıza çıkar. Göz altı morluklarında ilk adım yaygın bilinenin aksine göz altı ışık dolgusu değil mezoterapi olmalıdır. Alt göz kapağı mezoterapisinde cildi aydınlatan ve torbalarını azaltan içerikler kullanılır.

Bu içeriklerde; hyaluronic asit, resveratrol, glutatyon, aminoasitler, multivitaminler, bakır selenium ve B grubu vitaminler gibi maddeler yer alır. Burda amaç hem cildin rengini açmak hem de kırışıklıkları azaltmaktır. Göz altı morluklarında 1 hafta ila 10 gün gibi aralıklarla en az 4 seans planlanır, seans sayıları hastamın durumuna göre değişebilir.

CİLT YENİLEMEDE YENİ ÜRÜNLER

Bu alanda da içerikler artık çok daha güvenli ve etkili. Özellikle size polipeptid içeren ürünlerden bahsedilecek olursa; polipeptidler sadece istediğimiz hücreyi uyarmak ve tedavi etmek için üretilmiş çok küçük protein molekülleridir. Başka hiç bir noktaya etki etmedikleri için yan etki oluşturmazlar ve en önemlisi allerjik reaksiyon yapmazlar.