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Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teklik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine öğrenciler kendilerinin yaptığı model uçakla geldi.

Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teklik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine öğrenciler kendilerinin yaptığı model uçakla geldi.
Okulda düzenlenen mezuniyet törenine MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Başkan Vekili Orhan Kahveci, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Güral Savaştürk ve Halit Altun, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, çok sayıda sanayici, öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, kendi geliştirdikleri model uçakla tören alanına girmesi de büyük ilgi çekti.
Mezuniyet töreninde konuşan MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Gürbüz, 8 yıl önce kurulan okulun her zaman kendini geliştiren bir eğitim politikası izlediğini belirterek, "Bugün 117 öğrencimizi daha mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim sistemi ile her zaman diğerlerinden bir adım önde yoluna emin adımlarla devam etmiştir"dedi.
UÇAĞI 6 AYDA YAPTILAR
Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinde okul açılmasına öncülük ettiğini belirten MTOSB Başkanı Tekli ise, öğrencilerin törene geldiği model uçağı kendilerinin 6 ayda yaptığını söyledi. Tekli, "Bu sene başında okulumuzun öğrenci Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Işık ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız toplantıda, uçak yapalım fikri ile çıktığımız yolda çocuklarımız 6 ay içinde uçağı yürütür hale getirdi. Bu uçağın her kaynağında çocuklarımızın emeği var. Biz burada şunu ispat ettik, istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki isteyelim ve gençlerimize fırsat verelim. Ben gönüllülük esası ile bu okulda okuyan, ülkenin geleceğine doğru yola çıkan gençlerimizin bizleri, okulumuzu gittikleri her yerde en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım sonsuzdur. Ben huzurlarınızda mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, çıktıkları yolda başarılar diliyorum" diye konuştu. Mezuniyet töreni daha sonra kep atma töreni ve verilen yemek ile son buldu. Bu arada model uçağın uçuşu için önümüzdeki aylarda gerekli başvuruların yapılacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldilerMezuniyete yaptıkları model uçakla geldilerMezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler

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