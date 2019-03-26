HABER

MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 23:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği MFÖ sevilen şarkılarını başkentlilerle beraber seslendirdi

Mazhar-Fuat-Özkan Grubu başkentlilere müzik ziyafeti sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, MFÖ'ye Turhan Yükseler şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşlik etti.

Mazhar Alanson, Ankara'da olmaktan ve CSO ile sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, "Ali Desidero", "Ele Güne Karşı", "Diday Diday Day", "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Sarı Laleler" gibi sevilen şarkılarını seyirci ile beraber seslendirdi.

- "İki marka Ankaralı müzikseverlere özel bir gece yaşattı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, CSO'nun Türk müzik tarihi açısından önemine değindi.

MFÖ ve CSO'nun müzik tarihinin klasikleri arasına girdiğini belirten Tokaç, "İki markanın birleşmesiyle Ankaralı müzikseverler özel bir gece yaşadı." dedi.

Başkentlilerin konsere yoğun ilgi gösterdiğini ve tüm biletlerin satıldığını aktaran Tokaç, "Sanatın daha geniş kitlelerle buluşması için elimizden gelen her türlü organizasyon ve planlamayı yapacağız." diye konuştu.

Konseri izleyenler arasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, TBMM Başkanvekili Levent Gök de yer aldı.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuştu (1)
Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (4)Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CSO ile müzik şöleni yaşattı konser Kültür Bakanlığı MFÖ

En Çok Okunan Haberler

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.