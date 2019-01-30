MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saat sürdü.
Toplantıs onsrası yazılı açıklama yapıldı.
İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek.
Bütün terör örgütleriyle mücadele kesintisiz sürdürelecek. Desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmıştır.
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