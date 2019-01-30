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MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sona erdi. Yapılan yazılı açıklamada, "İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek." denildi.

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saat sürdü.

Toplantıs onsrası yazılı açıklama yapıldı.

İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek.

Bütün terör örgütleriyle mücadele kesintisiz sürdürelecek. Desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmıştır.

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