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MGK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 19:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir” denildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir” denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınmış, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş ve konu müzakere edilmiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı, yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunu uluslararası toplumla her fırsatta paylaşmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir. Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen Pençe Operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir. Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.”

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