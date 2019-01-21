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MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimler öncesi partisinin 4'ü il 200 belediye başkan adayını daha açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimler öncesi partisinin 4'ü il 200 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen 4'ü il 200 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.
Adana Çukurova'da Yusuf Baş, Antalya Kemer'de Yusuf Üras, Aydın Nazilli'de Haldun Haluk Alıcık, Balıkesir Edremit'de Tuncay Kılıç, İzmir Çeşme'de Mustafa Cenger, İzmir Dikili'de Buğra Akın, Mersin Silifke'de Mücahit Aktan, Tokat Sulusaray'da Sinan Genç, Uşak Banaz'da Emine Bulut aday olarak gösterildi.

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