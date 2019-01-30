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MHP Bursa İl Başkanı Kalkancı’dan yerel seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:57 | Son Güncelleme

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, 31 Mart seçimlerinde partilerinin Bursa’da izleyeceği politikayı açıklayarak, Bursa merkezde AK Parti ile ittifak halinde olacaklarını seçime Yenişehir’de gireceklerini belirtti.MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Bursa’da izleyeceği politikayı yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, 31 Mart seçimlerinde partilerinin Bursa’da izleyeceği politikayı açıklayarak, Bursa merkezde AK Parti ile ittifak halinde olacaklarını seçime Yenişehir’de gireceklerini belirtti.
MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Bursa’da izleyeceği politikayı yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Bursa merkezde AK Parti ile ittifak kuracaklarını kaydeden Kalkancı, parti olarak yarışa Yenişehir’de gireceklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de isteği üzerine Bursa’da yapacakları ittifaka değinen Kalkancı, “Bilindiği üzere ülkemizde 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler seçimleri gerçekleştirilecektir. İdrak edeceğimiz bu seçim, liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyin de ısrarla ve önemle vurguladığı gibi devletimiz ve yüce Türk milletinin geleceği açısından oldukça büyük bir öneme haizdir. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapılan ittifak görüşmelerinin Bursa ile ilgili kısmı bugün itibariyle sonuçlanmıştır. Gelinen noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak Yenişehir ilçemizde belediye başkan adayımız ile seçimlere girme kararı alınmıştır. İnanıyoruz ki burçlarında üç hilalli sancağımızın dalgalanacağı Yenişehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneği olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa teşkilatları olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı’nın başarısı için kararlılıkla mücadele edeceğimizi ve bütün ilçe teşkilatlarımız ile birlikte tam bir uyum içerisinde çalışacağımızı ilan ediyoruz. Bursa’mızda Cumhur İttifakı adaylarının 17 ilçe ve büyükşehir yarışında başarılı bir netice elde edeceğine inancımız tamdır” dedi.

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