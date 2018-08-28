HABER

MHP'de toplu istifa!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:15 | Son Güncelleme

Niğde merkeze bağlı Dündarlı beldesinde 2014 yılında seçilen MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan ve 5 Belediye Meclis üyesi, partilerinden istifa etti.

MHP'de toplu istifa!

İl Seçim Kurulu'na bugün istifa dilekçesini veren Başkan Hüseyin Çıkan ve Belediye Meclis üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş bundan sonra görevlerine bağımsız devam edeceklerini açıkladı.

'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE'

4'ü CHP'li, 9 Meclis üyesi bulunan Dündarlı Belediyesi'nin Başkanı Hüseyin Çıkan, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP'den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş'a vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Oktay Akbal, mezarı başında anıldıOktay Akbal, mezarı başında anıldı
Merkel-Plenkovic görüşmesiMerkel-Plenkovic görüşmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP istifa Dündarlı beldesi

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
MHP zaten bitti akpden emanet yüzde 10 oy aldı MHP diye bir parti yerel seçimlerden sonra yok olacak... geleceğin partisi IYI parti CHP devam eder AKP 2 yıla kalmaz dağılır ülkenin durumu iç acıcı degil
@mah6bsddn4 senin topuklu Tomris hatun milliyetçi solcu dindar idoolojik gerektiğinde hdp ile ittifak yapabilecek CHP den emanet istemem deyip 15 milletvekilini transfer eden uuuuuuu diye ses çıkarıp istifa Edip aday olmayacağını ifade eden fakat koltuk tatlı gelip oturan ve vs çoğaltılabilir ablaniza ne oldu
Suyunun suyunun suyunun suyu... Ne büyük haber :)
AMAN NE HABER NE HABER.....WOOUUUW
Neresi ŞOK? 24 Haziran seçimleri öncesi MHP bitti diyenler, seçim sonrası bitmediğini gördüler. İP sizler için de aynı başlığı atabiliyor musunuz?
Diğer Haberler
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Eugen Doga'dan Atatürk'e beste

Eugen Doga'dan Atatürk'e beste

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.