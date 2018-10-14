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MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

MHP'li Semih Yalçın, Akşener'in Bahçeli hakkında yapacağı suç duyurusuna değinerek "Pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir” dedi. Yalçın, Akşener hakkında, "Azılı FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından Türkiye düşmanı kanlı örgütün Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen, hatta bu konuda adı geçen hainle tweetleşen sanki kendisi değil de Venüs’ten gelmiş bir yaratık." ifadelerini kullandı.

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal sitesi Twitter hesabından, “İP’in bahtsız Müdiresi MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacakmış. Sevsinler onun suç duyurusunu! Aman ne iyi olur. Böylece pandoranın kutusu açılır, hanımefendinin kirli çamaşırları ortalığa serilir” dedi.

"PERVASIZLIĞA BAKIN HELE"

Sosyal sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalçın, “15 Temmuz’a yaklaşırken sözde Yurtta Sulh Konseyinin adını bir slogan gibi kullanıp Atatürk’ün veciz sözünü istismar ederek kamuoyuna işaret veren, sonra da ‘Ben başbakan olacağım’ diyen Müdiredeki densizliğe, pervasızlığa bakın hele! Azılı FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından Türkiye düşmanı kanlı örgütün Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen, hatta bu konuda adı geçen hainle tweetleşen sanki kendisi değil de Venüs’ten gelmiş bir yaratık.

"KİRLİ İLİŞKİLERİNİN HASIRALTI EDİLECEĞİNİ SANIYORSA YANILIYOR"

2016 yılının Mart’ında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesine yönelik operasyonlar sırasında; Bilgi İşlem Merkezinin bilgisayarlarında, MHP’ye yönelik komplo kasetlerinin ham görüntüleriyle birlikte FETÖ elebaşının kendisi hakkında ‘Onu koruyun!’ talimatı çıkan, sanki müdire değil de bir başkası! İP’in Müdiresi suçunu bastırarak baskın çıkacağını, güneşi balçıkla sıvayacağını, kirli ilişkilerinin hasıraltı edileceğini sanıyorsa aldanıyor.

"BİRER BİRER MAHKEME ÖNÜNE GELECEK"

Sayın Genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra konu yargıya intikal ettiğinde Müdirenin bütün marifetleri birer birer mahkeme önüne gelecek. Bakalım göreceğiz, o zaman el mi yaman bey mi yaman!” ifadelerine yer verdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Semih Yalçın İYİ parti MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sizler nesiniz akp yanında olanlar fetönün has adamlarıdır
yaaaa yaaaa yaaaa sizin ortak olduğunuz parti fetonun 1 numaralı ortağı değilmiydi siz nadıl bu kadar 380 derece dödünüz sizler siyasetçiler nekadar alçak karektersiz oldunun bu dünyada nasıl kandınız 50 cm lik koltuklara nasıl sınız siz ebür dünya yok galiba size göre
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