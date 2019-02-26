MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Akın'ın başvurusunun düşürülmesi

İZMİR (AA) - MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylığının düşürülmesine ilişkin İzmir İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz reddedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre İl Seçim Kurulu, MHP'nin Akın'ın adaylığını iptal eden ilçe seçim kurulunun kararına yönelik itirazıyla ilgili değerlendirmesini tamamladı.

Kurul, itirazın reddine karar verdi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İl seçim kurulu itirazımızı reddetti, biz de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edeceğiz." diye konuştu.

Bundan sonraki süreci de aktaran Şahin, YSK'nın perşembe günü mesai bitimine kadar Akın'la ilgili kararını vereceğini, Akın'ın aday olacağına inandıklarını söyledi.

Şahin, Akın'ın aday olamaması durumuna karşı da plan hazırladıklarını aktararak, "Perşembe günü karar belli olacak. Biz de ya Akın ile devam edeceğiz ya da yeni adayımızı açıklayacağız." ifadesini kullandı.

- "Hakkımı aramaya devam edeceğim"

Buğra Akın da karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kendisine güvenenlere, Dikili halkına hizmet etmeye layık görenlere teşekkür etti.