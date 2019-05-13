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MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIZ: KESİN KARAR OLDUĞUNU BİLE BİLE İTİRAZ ETTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

  MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili olarak,  "6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili kararını verdi.

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA)
MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili olarak, "6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili kararını verdi. Bu kesin bir karardı. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler." dedi.
MHP genel başkan yardımcıları, il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve meclis üyeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantı öncesi Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter ve Feti Yıldız açıklama yaptı. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili açıklamasında şunları söyledi:
"6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili kararını verdi. Bu kesin bir karardı. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler. Sebebi sorulduğunda da tarihe not düşmek için bunu yapıyoruz, savunmasında bulundular. Kesinleşmiş bir karara karşı karar düzeltme yoktur. Beklediğimiz şey reddi yolundaydı. Gerçekten de çok uzun görüşmeden, kesinleşmiş kararı gerekçe göstererek görüşülmeye gerek yoktur, diyerek reddettiler. Aksi yönde bir karar vermesi mümkün değil, hukuku mevzuatı hiçe saymış olurdu. 24 Haziran seçimleri iptal olsun diyorlar. Delil var mı? Yok. Hızını alamadılar 46 seçimlerine de gitselerdi"

“SIRA HAKKIN, HAKLISINA DEMOKRATİK TESLİMİNE GELDİö
Araştırma ve Strateji Geliştirme’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, İstanbul’a çok önem verdiklerini belirterek, “Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da başarılı olmasını hedefliyoruz. Bunun için milliyetçi ülkücü hareket üstüne ne düşüyorsa yapacak. Sayın Binali Yıldırım’ın 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olması konusunda çok çalışacağız. 3 bölge koordinatörümüz ve Genel Koordinatörümüz Sayın Edip Semih Yalçın ile birlikte İstanbul’da genel başkanımızın görevlendirmesiyle karargahlarımızı kurduk. 39 ilçemiz bir ve beraber. 23 Haziran’a inanıyoruz. Binali beyin zaferine de inanıyoruz" diye konuştu.
“31 Mart’ta İstanbul’daki usulsüzlüklerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin, sandık yolsuzluklarının YSK’dan dönmesi sevindiricidirö diyen Yönter, “Şimdi sıra hakkın haklısına demokratik olarak teslimine geldi. Bu nedenle 23 Haziran bizim için çok önemli, İstanbul için çok önemli" dedi.

“BU YOLSUZLUĞA BİR DAHA YOL VERMEYECEĞİZö
“31 Mart’ta yapılan seçimlerde sandığın içine kirli bir el girdiö diyen Feti Yıldız, “Bu yargı kararıyla da kesinleşti. 23 Haziran’da bu yolsuzluğun, hırsızlığın, arsızlığın tekrarlanmaması için hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tüm 80 ilimizdeki hukukçu arkadaşlarımızı 21 ve 27 Haziran arasında davet ettik, İstanbul’da olacaklar. Bu yolsuzluğa bir daha yol vermeyeceğiz."

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