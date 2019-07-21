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MHP Genel Başkanı Bahçeli Karaman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli, Karaman ile Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçe belediyesini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Karaman'da il ve ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

Bahçeli, makamında ziyaret ettiği Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya başarılar diledi. Kalaycı ise belediye projelerinden bahsederek, günün anısına Bahçeli'ye hediyeler takdim etti.

Bahçeli, daha sonra Ayrancı Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'ya görevinde başarılar diledi.

Belediye önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Bahçeli, geleneksel hale getirdiği mahalli idareler seçimi sonrası kazanılan il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda bugün Karaman'da bulunduklarını belirten Bahçeli, Büyükkarcı'ya her konuda kefil olduklarını söyledi.

Bahçeli, bir vatandaşın, "Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu meselesini hallet" demesi üzerine, "Obrukçu'nun bizimle alakası kalmamıştır. Davasında olanla beraberiz. Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

Ayrancı ilçesinin modern bir şehir görünümüne kavuşacağının inancında olduğunu aktaran Bahçeli, ilçeye kazandırılan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Bahçeli, daha sonra Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretin bulundu. İlçe girişinde traktörle karşılanan Bahçeli'ye burada Kazım Karabekir'in halıya dokunmuş portresi ve çeşitli hediyeler sunuldu.

Yörük çadırında ağırlanan Bahçeli'ye ayran ikram edildi.

Görüşme daha sonra basına kapalı sürdü.

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Ayrancı Devlet Bahçeli Karaman Kazımkarabekir MHP

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