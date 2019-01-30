MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım’ı tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

