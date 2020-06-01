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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2020 20:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması!

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

25 Mayıs 2020 tarihinde, ABD’li bir polis memurunun sırf derisinin renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesi bu ülkede dehşet ve şiddet olaylarının perdesini kaldırmıştır.

ABD ilk kez kendi coğrafyasında, kendi insanları eliyle zor duruma düşmüştür.

Biz hiçbir ülkenin güdümlü ve kontrollü kaos çemberine alınmasını hoş görmeyiz, bunu da arzulamayız.

Ancak ABD’nin samimi ve dürüst bir muhasebeye, karanlık sicilini aklayacak, temize çıkaracak, hatta insanlığa bir özrü çok görmeyecek dirayete fazlasıyla ihtiyacı olduğu da inkar ve ihmal edilemez bir gerçektir.

28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur."

Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır."

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