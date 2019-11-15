MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ülkemizin bekasını düşünüyoruz"

GAZİANTEP (AA) - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Şu an Türkiye'de gelişmeler de bize gösteriyor ki, biz ülkemizin bekasını düşünüyoruz, bunun için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Ama bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal olarak da milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir azimle, kararlılıkla, samimiyetle mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Gaziantep'in merkez Oğuzeli Belediyesince yapılan ve kadınların istihdam edildiği nar taneleme ile sıkma tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Bülbül, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, tarımsal kalkınmanın Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarımsal ürünlerin katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesinin hem istihdam hem de üreticinin daha fazla kazanç elde etmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bu iki amacı birlikte gerçekleştirmek açısından bugün açılışı yapılan tesis son derece takdire şayan." diye konuştu.

Bülbül, bu gelişmelerin daha da güzel bir şekilde devam etmesini diledi.