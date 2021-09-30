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MHP İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

30.09.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban ilçe Başkanı İskender Gör olduğu öğrenildi.

MHP İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köklüce Kırsal Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İskender Gör idaresindeki otomobil Pazarcık-Araban karayolu üzerinden kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü İskender Gör, olay yerinde hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Evli ve 4 çocuk babası olan Gör’ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden İskender Gör Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep MHP
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