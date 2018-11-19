HABER

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 02:26 | Son Güncelleme

24 Haziran Seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan, Bucak Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Fatih Bucak, 31 Mart seçimleri için MHP'den Siverek Belediye Başkan adayı oldu. Bucak'ın adaylık sürecini anlattığı görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü. Bir televizyon kanalına bağlanan Bucak, "Ben oraya seçime gelmiyorum ölmeye geliyorum, iki bir daha bucağın içinde bir tane başka lehvalı araba görürsem kendileri bilir şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar." dedi.

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için partilerin adayları kesinleşmeye başladı. MHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkan Adayı ise, Fatih Mehmet Bucak oldu.

Adaylığının kesinleşmesi üzerine Güneydoğu TV'nin telefon konuğu olan Bucak, oldukça sert açıklamalarda bulundu.

"BENDEN AĞDALI TÜRKÇE'Yİ BEKLEME"

"Öncelikle ben yerel bir şive kullanmak istiyorum" diyerek söze başlayan Bucak, "Batılı, Ankara, İstanbul şivesini kullanmak istemiyorum yani bir Siverekli gibi konuşmak istiyem işin açıkçası" diyerek "Elma yemeyi de biliyoruz, alma demeyi de... Şimdi ben baktım yakın çevremde adaylar kibar konuşma meraklısıdır. Bende onlara dedim ki 'oğlim o iş öyle olmaz, böyle olur'. Şimdi de bu saatten itibaren kendi öz, vatan, yöresel, çatlamış toprakların şivesiyle konuşacam. Daha benden artık o güzel ağdalı Türkçe'yi bekleme bu bir" diyerek yerel şive kullanacağını ifade etti.

"SERVETİMİ SATARAK GELİYORUM"

Seçim çalışmalarını devletten aldıkları parayla yürütüklerini iddia ederek AK Partilileri hedef alan Bucak, "İkincisi şimdi biz bu seçime girdik ya canım kardeşim bir adam cimriyse uzak dur ama hem cimri hem yalancıysa onu toprağa karıştır. Allah yalancılarla, sözünde durmayanlarla, cimrilerden uzak tutsun. Lafım meclisten dışarı, kendilerine susayınca bir bardak su alıp içemeyenler bu memleket adam olmazlar. El kesesinden bonkörlük yapan da bir şey sahibi olmaz. Daha benim tanıdığım o belediye başkanları senin bölgedeki, vekillerin hepsi hala devletin parasıyla uçağıyla gidip geliyor. Ben Mehmet Ağa'nın parasını harcıyorum ben şimdi 180 trilyon paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün Siverek bilsin, servetimi satarak geliyorum." ifadelerini kullandı.

Bucak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BEN ORAYA SEÇİME GELMİYORUM ÖLMEYE GELİYORUM"

"Ben oraya seçime gelmiyorum ölmeye geliyorum, iki bir daha bucağın içinde bir tane başka lehvalı araba görürsem kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar. Gelir gelmez de ilk Kanarya Dağ'a gidiyorum bakalım el mi yaman bey mi yaman hodri meydan. Bir yalancı olacaksın, mıymıntı sünepe olacaksın iki artistlik yapacaksın biz bunu yemeyiz. Biz çatlamış topraklara çatlamış ayaklarıyla basan bir insanız, biz seçime de gelmiyoruz bunu bil ben ölmeye geliyorum babayiğit olan çıksın karşıma."

AK PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

Siverek'in önde gelen aşiretlerinden birine mensup olan Bucak, 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olmuştu.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Zonguldak'ta otomobil devrildi: 4 yaralıZonguldak'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Gören bir kere daha baktı! Yolun ortasına sandalye koyduGören bir kere daha baktı! Yolun ortasına sandalye koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP 31 mart seçimleri Fatih Mehmet Bucak Siverek

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yoldan geçenlere kurşun yağdırdı, boş kovanları toplayıp kayıplara karıştı!

Yoldan geçenlere kurşun yağdırdı, boş kovanları toplayıp kayıplara karıştı!

Gören bir kere daha baktı! Yolun ortasına sandalye koydu

Gören bir kere daha baktı! Yolun ortasına sandalye koydu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et

TBMM Başkanı Binali Yıldırım mutlu evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.