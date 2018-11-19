MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için partilerin adayları kesinleşmeye başladı. MHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkan Adayı ise, Fatih Mehmet Bucak oldu.

Adaylığının kesinleşmesi üzerine Güneydoğu TV'nin telefon konuğu olan Bucak, oldukça sert açıklamalarda bulundu.

"BENDEN AĞDALI TÜRKÇE'Yİ BEKLEME"

"Öncelikle ben yerel bir şive kullanmak istiyorum" diyerek söze başlayan Bucak, "Batılı, Ankara, İstanbul şivesini kullanmak istemiyorum yani bir Siverekli gibi konuşmak istiyem işin açıkçası" diyerek "Elma yemeyi de biliyoruz, alma demeyi de... Şimdi ben baktım yakın çevremde adaylar kibar konuşma meraklısıdır. Bende onlara dedim ki 'oğlim o iş öyle olmaz, böyle olur'. Şimdi de bu saatten itibaren kendi öz, vatan, yöresel, çatlamış toprakların şivesiyle konuşacam. Daha benden artık o güzel ağdalı Türkçe'yi bekleme bu bir" diyerek yerel şive kullanacağını ifade etti.

"SERVETİMİ SATARAK GELİYORUM"

Seçim çalışmalarını devletten aldıkları parayla yürütüklerini iddia ederek AK Partilileri hedef alan Bucak, "İkincisi şimdi biz bu seçime girdik ya canım kardeşim bir adam cimriyse uzak dur ama hem cimri hem yalancıysa onu toprağa karıştır. Allah yalancılarla, sözünde durmayanlarla, cimrilerden uzak tutsun. Lafım meclisten dışarı, kendilerine susayınca bir bardak su alıp içemeyenler bu memleket adam olmazlar. El kesesinden bonkörlük yapan da bir şey sahibi olmaz. Daha benim tanıdığım o belediye başkanları senin bölgedeki, vekillerin hepsi hala devletin parasıyla uçağıyla gidip geliyor. Ben Mehmet Ağa'nın parasını harcıyorum ben şimdi 180 trilyon paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün Siverek bilsin, servetimi satarak geliyorum." ifadelerini kullandı.