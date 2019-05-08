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MHP'li vekil Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 09:17 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı istifaya çağırdı.

MHP'li vekil Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt istifa isteğini "İmralı'dan 'açlık grevlerine son verin' çağrısı" haberindeki ifadeler nedeniyle istedi. Enginyurt, "Anadolu Ajansı, kime yarandın, kime hizmet ettin? Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmelidir" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
cemal enginyurt MHP Anadolu Ajansı

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