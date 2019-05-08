MHP'li vekil Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt istifa isteğini "İmralı'dan 'açlık grevlerine son verin' çağrısı" haberindeki ifadeler nedeniyle istedi. Enginyurt, "Anadolu Ajansı, kime yarandın, kime hizmet ettin? Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmelidir" dedi.

Anadolu ajansı” İmralı açlık grevine son verin çağrısı yaptı” diyerek haber yapmış.

Anadolu Ajansı! İmralı kim? Oradakinin bir adı var, BEBEK KATİLİ APO.

Ne yapmaya çalışıyorsun Anadolu Ajansı?

Kime yarandın? Kime hizmet ettin?

Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmelidir.