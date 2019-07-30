HABER

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Suriye'nin kuzeyinden gelen ve uluslararası aktörlerce desteklenen terörist tehdidi sonsuza kadar etkisiz hale getirmek üzere Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri harekat kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

Yalçın, yazılı açıklamasında CHP tarafından daha önce hazırlanan Kürt sorunu raporunun güncellenmesi için hazırlık yapıldığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası bazı entellektüellerin ve gazetecilerin vaziyet aldığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Dikkatlerden kaçmayan bir başka husus da CHP'nin sözde Kürt sorunu raporunu yeniden gündeme getirme hazırlığının, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak için Türkiye'nin hem içeride hem de uluslararası platformda son derece kararlı adımlar attığı bir zaman diliminde başlatılmasıdır."

ABD'nin bu süreçte içeride de destek unsurları bulup onları örgütlediğini savunan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dünün antiemperyalist marksist-sosyalistleri bugünün Amerikan müttefikleri haline getirilmiştir. İkili oynayan ABD yüzlerce kilometrelik güney sınırımızda teröristleri donatıp örgütlerken MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çıkışlarına verilen haksız tepkiler, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına karşı alınmış üstü örtülü bir ihanet tavrıdır."

Yalçın, Bahçeli'nin bir toplantıda dile getirdiği "Fırat'ın doğusu ateşe verilmelidir." sözlerini eleştiren gazetecilere de tepki gösterdi.

"PKK/PYD'Yİ MASUM BİR ÖRGÜT GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bazı entelektüellerin terör örgütü PKK/PYD'yi, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadele eden masum bir örgüt gibi gösterdiğine dikkati çeken Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede PKK ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör unsurlarının kalıcı olarak ortadan kaldırılması, Suriye'nin kuzeyinde bütün kesimlerin haklarını garanti altına alan kalıcı barışın tesisi; Amerikan planlarının arkasından gitmekle değil, Türkiye'nin Rusya ve mutazarrır bölge ülkelerince desteklenen haklı tezlerinin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. ABD, diplomasi kanallarını sonuna kadar kullanan Türkiye'yi oyalamış ve artık sabır taşı çoktan çatlamıştır. Suriye'nin kuzeyinden gelen ve uluslararası aktörlerce desteklenen terörist tehdidi sonsuza kadar etkisiz hale getirmek üzere Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri harekat kaçınılmazdır."

Kaynak: AA

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisiCHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi
AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümüAK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü
Anahtar Kelimeler:
MHP Semih Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.