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MHP lideri Bahçeli'den Amasra'daki maden kazası hakkında paylaşım: Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır

15.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili mesaj paylaştı. Yaşamını yitiren işçilere baş sağlığı dileyen Bahçeli, mesajında "feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'den Amasra'daki maden kazası hakkında paylaşım: Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır

Türkiye dün akşam saatlerinden itibaren maden kazasında meydaa gelen patlama sonrası yaşanan acıları paylaşıyor. MHP lideri Bahçeli de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olayla ilgili dileklerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

"BU ZOR VE ÇETİN GÜNLERİN YARALARI SARILACAKTIR"

Bahçeli'nin açıklamasında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır.

İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır.

Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Rabbim’den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli maden faciası
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