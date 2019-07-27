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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli, 'Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu Kılıçdaroğlu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım' dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır. ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

CHP Genel Başkanı'nın 'Bize mi saldıracaklar?' dediği YPG, Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz?

Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?

Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?

Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu Kılıçdaroğlu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım.

Milli bekanın soğan kadar değeri yok mu? Kurulan tuzakları milli güç imkanlarıyla bozmalıyız. Derinliği 30 kilometreyi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Güvenli bölge olmazsa Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli.

CHP Genel Başkanı'na ne yaparsa yapsın, bu aziz millet var oluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir. CHP tarihin yanlış tarafındadır, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur. CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır.

Kimseden icazet almayacağız. Faizin aşağı çekilmesi sevindirici bir gelişme. Türkiye'de kimse aç ve açıkta olmamalı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.

Dünya ABD'den ibaret değildir, F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir."

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeli güvenli bölge açıklama

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