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  4. MHP lideri Bahçeli'den Halit Kıvanç için taziye mesajı

MHP lideri Bahçeli'den Halit Kıvanç için taziye mesajı

26.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 97 yaşında vefat eden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

MHP lideri Bahçeli'den Halit Kıvanç için taziye mesajı

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Türk medyasının usta isimlerinden birisi olan, gazeteci ve sunucu vasıflarının yanı sıra hukukçu kimliğiyle de bilinen, aynı zamanda Türkçemizi çok güzel konuşup seslendiren Sayın Halit Kıvanç'ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle ifade ediyorum.

Bu suretle Sayın Halit Kıvanç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Halit Kıvanç

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