HABER

MHP lideri Devlet Bahçeli, mesaiye başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

  GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN AÇIKLAMA YAPTI MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından mesaisine başlaması nedeniyle yazılı çıklama yaptı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN AÇIKLAMA YAPTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından mesaisine başlaması nedeniyle yazılı çıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin geçen ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, FETÖ'den ilham alan kişilerin sinsi planlarını devreye soktuğunu bildirdi. FETÖ'nun kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının, MHP'ye ve Bahçeli'nin varlığına yöneldiğini kaydeden Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı iyileşmeye yüz tutmuş ve bu hususta partimizce defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen malum çevreler, FETÖ fitnesinin ateşini sürekli harlayarak medya ve siyaset kurumlarının gündemini kaynatmayı sürdürmüşlerdir. Hastalık, hayat döngüsü içinde her insanın yaşayabileceği olağan bir imtihanken; neden MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı 40 derecelik ateş gibi gündemin hararetini yükseltmek için kullanılmak istenmektedir? MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

'GENEL BAŞKANIMIZ MESAİSİNE BAŞLAMIŞTIR'

Bahçeli'nin siyasette kültürel ve geleneksel değerlerin mümtaz bir temsilcisi olduğunu belirten Yalçın, Bahçeli'nin temposuna ayak uyduramayanların MHP’den ayıklandığını vurguladı. Yalçın, şunları kaydetti:

"Fısk, fücur ve tefrika erbabının Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı meselesini alçakça deşelemekten muratları, MHP kalesini komutansız bırakarak düşürmektir. Bu sebepledir ki FETÖ'cü akreplerle fırsatçı politika sırtlanları sırt sırta vermiş, iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi; Devlet Bahçelisiz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi; ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, 'baba', 'ata' ve 'reis' hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli'nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi. MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kâr bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlara; üzülecekleri, kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz. Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır."

Haber: ANKARA-DHA

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Bahçelievler’de velilere afet eğitimiBahçelievler’de velilere afet eğitimi
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlarHarekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.