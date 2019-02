"MHP, Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yarınki TBMM Başkanı seçimine tam kadro halinde katılıp AK Parti adayı Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyeceğini bildirdi.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsanın bütün hallerinin, hayatın bütün yönlerinin siyasetin yakın veya uzak ilgi sahası içinde olduğuna işaret eden Bahçeli, Peyami Safa'nın, siyaseti, "hayatın ta kendisi" olarak gördüğüne ve gösterdiğine dikkati çekti.

Siyasetin yalnızca karar ve kaynak yönetimi değil, aynı zamanda hayatın idare ve idamesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, haktan, hakikatten ve halktan yana siyaseti kötülemenin, ahlaklı, hamiyetli ve vicdanlı siyasetçiyi kötü göstermenin, hayat denilen karmaşık süreci "baltalamak, insanı tepeden tırnağa batırmak" anlamına geldiğini, asıl ve yakın tehlikelerden birinin de bu olduğunu belirtti.

Bahçeli, Mevlana'nın "Her sedefte inci bulunmaz" sözünü anımsatarak, her siyaset ekolünde, her siyaset adamında aranan ve arzulanan adanmışlık, fedakarlık, hasbilik, ölçülülük ve millilik farikalarının bulunamayacağını, doğru siyaset kadar siyasetin doğru yapılmasının da bir fazilet ve fikir pırıltısı olduğuna dikkati çekti.