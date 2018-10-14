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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Rahip Brunson krizi sonrasında iPhone'unu satarak yerine Samsung marka akıllı telefon satın alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi. Enginyurt, 'Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre' ifadesini kullandı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

ABD'yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Brunson yüzünden, Amerika'yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" ifadesini kullandı.

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IPHONE TELEFONUNU SATIP SAMSUNG MARMA TELEFON ALMIŞTI

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yaptığı "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var" açıklamasının ertesi günü iPhone telefonunu Ordu'daki bir bayide satıp Samsung marka telefon satın almıştı.

"Türkiye'nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu" söyleyen MHP'li vekil, partisinin İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırması sırasında da oradaydı.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
beter olun yedek lastikler
aynen sayin milletvekili ortada hepimiz kaldik erdogan bizi satti gecmis olsun
yaa böyle yaparlar adamı birilerinin gazına gelip şov yapmaya gerek yokmuş umarım ders alınmıştır.
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