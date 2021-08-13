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MHP Safranbolu İlçe Başkanı hayatını kaybetti

13.08.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kanser tedavisi gören Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barboros Tunç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Tunç, sosyal medya hesabından 10 gün önce, "Uzun ve zor bir ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Hepinizin dualarını bekliyorum" şeklinde paylaşım yapmıştı. Tunç'un vefat haberini alan partililer ve siyasetçi dostları, yaşadıkları hüznü yayınladıkları mesajlarla duyurdular.

MHP Safranbolu İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Kanser hastalığı bulunan MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Başkan Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Safranbolu Merkez Camii’nde yarın öğle namazını müteakip düzenlenecek olan cenaze törenin ardından Tunç’un cenazesi Gayza köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

"ALLAH'IN İZNİ İLE SAĞLIKLA ÇIKACAĞIM"

Sosyal medya hesabından 10 gün önce paylaşım yapan Başkan Tunç, uzun zamandır sağlık sorunları ile mücadele ettiğini belirterek, “Bir çoğunuzun bildiği üzere uzun bir zamandır sağlık sorunları ile uğraşmaktayım. Beş yıllık periyotta yüzlerce tedavinin yanında, birkaç kez ameliyat geçirmeme rağmen buradan bunları pek paylaşmıyordum. Fakat yarın sabah uzun ve zor bir ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Hepinizin dualarını bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İlçe Başkanı için duygulandıran taziye mesajı yayımladı.

Başkan Vergili mesajında, “Yüreğimiz yanıyor, söyleyecek söz bulamıyoruz. Biz senden razıydık, Yüce Rabbim'de senden razı olsun kardeşim. Hz. Peygamberimize komşu ol, şehitlerimize bizden selam söyle” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz de hayatını kaybeden Tunç için taziye mesajı yayımladı. Altınöz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ne söylesem ne yazsam kelimeler kifayetsiz kalıyor. Emre Barbaros Tunç kardeşim mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Başta ailenin, MHP camiasının tüm eş dost ve sevenlerinin başı sağ olsun. Genç yaşta senin gibi bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kanser MHP
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