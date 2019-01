MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri İYİ Parti’ye geçti

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığındaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye’de gündemin çok hızlı değiştiğini söyledi. Her geçen gün yeni bir konunun gündeme geldiğini kaydeden Kocamaz, “24 Haziran seçimlerinden sonra bir yerel seçim çalışmalarına girildi ve bu süreç çerçevesinde de Mersin’de yaşananları hep birlikte gördük. Aslında Mersin’de yaşananları Türkiye’nin her tarafı gördü. Zira eylül ayından bu yana yerel seçim çalışmalarına girildiği andan itibaren Türkiye’nin dikkati Mersin’e çekildi. Herkes Mersin’e odaklandı ve ittifaklarda Mersin üzerinden yapıldı ya da bozuldu. Bugün geldiğimiz noktada biz bir karar verdik. Mersin’de yaşayan insanların talebi doğrultusunda hangi partiden olursa olsun, mutlaka aday olmamız gerektiği şeklinde yapılan ısrarlar doğrultusunda yaptığımız değerlendirme neticesinde İYİ Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını tekrar kazanıp, Mersin’de başlattığımız hizmet hamlelerini sürdürmek gayesiyle bugün sizlerle beraberiz” dedi.

"Türkiye’deki 16 büyükşehir içesinde Mersin, en geri kalmış, en silik kentti"

Mersin’in çok uzun yıllar ihmal edilmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Kocamaz, “30 Mart 2014’e giderken Türkiye’de 16 büyükşehir vardı ve Mersin’de bunlarda birisiydi. Ancak Türkiye’deki 16 büyükşehir içerisinde Mersin, en geri kalmış, en silik kentti. Allah’ım nasip etti, Mersin’de yaşayan insanlar ’bir değişim olsun’ dedi ve sırtımıza çok büyük bir vebali yükledi. Tarsus’da görev yaptığımız 20 yıllık sürede edindiğimiz tecrübelerle Mersin’in her tarafında konuşlandık, bütün ilçelerinde büyükşehrin birimlerini oluşturduk ve düğmeye bastık. Mersin’i bir uçtan bir uca her türlü sıkıntıya, her türlü engellemeler rağmen bir hizmet hamlesiyle hak ettiği yere getirmek gayreti içerisinde olduk. Bildiğiniz gibi 30 Mart 2014’den bu yana ülkemiz 3 genel seçim yaşadı. Bunun yanı sıra bir referandum, bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Bunun hemen 17 gün sonrasında belediyemize bir kumpas kuruldu ve adeta ömrü bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainlerle mücadeleyle geçmiş Burhanettin Kocamaz’ın üzerine yafta yapıştırmaya çalıştılar. O dönem bir kısım arkadaşlarımız maalesef gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı ama ilk gün söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasında olduk. Bu belediyede ‘Apocu da FETÖ’cü de olmaz’ dedik. En sonunda arkadaşlarımız çile de çekseler, aileleri zor günler de yaşasa hepsi beraat etti ve şu anda aramızda bizimle beraber bu halka hizmete devam ediyorlar” diye konuştu.