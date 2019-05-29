MHP’li Aycan: “Aşı reddi Türkiye’nin önemli bir sorunu"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 30 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını belirterek, "Aşı reddi Türkiye’nin önemli bir sorunu" dedi.

MHP’li Aycan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Aycan, boşanma ve aile içi şiddetin çocuklara büyük zarar verdiğini söyleyerek, “Boşanmış eşler arasında velayet meselesi hala ülkemizde sorun olmaya devam etmektedir. Boşanmış ailelerde çocuk eşler arasında hesaplaşmanın aracı olmamalıdır, çocuklar icra konusu olmamalıdır. Sorunlu bir boşanma çocuğu yalnızlaştırıp ortada bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aycan, çocukların aşılanma oranlarında düşme olduğunu da kaydederek, “Bunun üzerinde aşı reddi de ayrı bir olumsuzluktur. Bugün 30 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını görüyoruz. Aşı reddi Türkiye’nin önemli bir sorunu. Aşı yaptırılmaması sadece aşı yapılmayan çocuk için değil, toplum için de sorun. Bağışıklık zincirinin kırılması tüm topumu tehdit eder" diye konuştu.

