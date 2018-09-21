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MHP'li kadınlardan yerel seçim atağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

MHP'li kadınlar, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında ekim ayından itibaren kapı kapı dolaşarak, kadınların sorunlarını dinleyecek, partinin projelerini anlatacak - Partililer, 5 ayda 5 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor - MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay: - "Ne girilmedik ev ne telefon rehberlerimizde aranmadık kimse bırakacağız. Dinleyeceğiz, dertleşeceğiz, anlatacağız" - "İnşallah bu dönemde kadın belediye başkanlarımız da olacak. Aday adaylarımız var"

ESİN IŞIK- Yerel seçime hazırlık çalışmalarını hızlandıran MHP'li kadınlar, ekim ayından itibaren kapı kapı dolaşarak, 5 milyon kadına ulaşacak.

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un mart ayında yapılacak yerel seçim hazırlıklarına yoğunlaştıklarını ve partili kadınların bu süreçte aktif rol alacağını belirtti.

Taşlıçay, yerel seçimler için teşkilattaki kadınların kapı kapı dolaşarak, partinin ve Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili proje ve çalışmalarını kadın seçmene anlatacağını, sorunlarını dinleyip, onlarla dertleşeceğini ifade etti.

Çalışmaların ekim ayından itibaren başlayacağını anlatan Taşlıçay, her il ve ilçedeki kadın kollarının hedeflerinin belirlendiğini vurguladı.

Türkiye genelinde, 5 ayda 5 milyon kadının kapısının çalınacağına işaret eden Taşlıçay, şunları söyledi:

"MHP Kadın Kolları 2019 yerel seçimleri için 5 ayda 5 milyon kadının kapısını çalmak için yola çıkıyor. Kadınların sadece kapısını çalmayacağız, her bir kadınımız, telefon rehberindeki kadınları da ister aynı ilde olsun ister başka ilde olsun herkesi tek tek arayacak. Ne girilmedik ev bırakacağız ne telefon rehberlerimizde aranmadık kimse bırakacağız. Dinleyeceğiz, dertleşeceğiz, anlatacağız. Sıkılmadık el, temas kurulmadık göz, dokunmadık gönül, aranmadık telefon bırakmayacağız. 5 milyon kadın neredeyse 5 milyon aile yapar. Her bir ilçe kadın kollarımızın hedeflerini belirledik. Bu seçim, kadınlarımızın seçimi olacak."

- "Kadın aday başvuruları var"

Taşlıçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kadınların siyasetin her noktasında yer alması ve önündeki engellerin kaldırılması anlayışı ve talimatı doğrultusunda kadınları yüreklendirdiğini vurguladı.

Teşkilattaki kadınları belediye başkan adayı olmaları noktasında desteklediklerini de ifade eden Taşlıçay, şöyle devam etti:

"Bu konuda etkin ve yetkin olduğunu düşünen bütün arkadaşlarımızı 'bende varım' şeklinde cesaretlendiriyoruz. Adaylık sürecinde de MYK sürecinde de bunu gördük. Kendisini o yetkinlikte hissediyorsa biz de bu potansiyeli görüyorsak teşvik etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu dönemde kadın belediye başkanlarımız da olacak. Kadın aday adaylarımız var, adaylık için düşünenler var ve genel başkanımızın bunları değerlendirmeye alacağına inanıyorum. Kadınlarımızın başvuruları değerlendirilecek. Yeter ki onlar gelip başvursunlar."

- "50. Yılında Kadın Eliyle 50 Proje"

MHP'li kadınların bu yıl itibarıyla hayata geçireceği "50. Yılında Kadın Eliyle 50 Proje"nin de Türk kadın hareketinde önemli yere sahip olacağını aktaran Taşlıçay, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çocuk istismarına, kadın mobil siyaset okulundan sosyal medya eğitimlerine, kadın dostu kentlerden, madde bağımlılığı ile mücadeleyi evde başlatmaya, mobbing ile mücadeleden anne baba okuluna kadar çok geniş yelpazede hazırladıkları projelerle kadın özelinde çok geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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