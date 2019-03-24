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MHP'li Karakaya'dan, 'Cumhur İttifakı' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partililerden Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmalarını isteyerek, "Hiç kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak" dedi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partililerden Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmalarını isteyerek, "Hiç kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak" dedi.

MHP'li Mevlüt Karakaya, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine geldi. Burada partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Karakaya, toplanan kalabalığa seslendi. Partisinin İlçe Belediye Başkan adayı Veysel Aydemir'e destek isteyen Karakaya, seçimlere kısa bir süre kaldığını belirtti. Karakaya, "Bildiğiniz gibi Veysel Başkanımız 1999 ile 2004 yılları arasında partimizden Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Kendisi siyasete ara verdi, ancak hemşerilerinin tekrar baskısı sonucunda bugün tekrar aday oldu. Kendisine desteğinizi bekliyoruz. Bugün yine MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını sizlere getirdim. Veysel kardeşimizi Genel Başkanımız sizlere emanet etti" dedi.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını söyleyen Karakaya, toplanan kalabalıktan Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmalarını istedi.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası için kurulduğunu vurgulayan Karakaya, şunları söyledi:

"Hiç kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak. Ben buradan seçime bir hafta kala teşkilatlarımızı uyarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanının 2 gün önce bu konuyla ilgili bir açıklaması var. 'Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar vereni kapının önüne korum' dedi. Çünkü hem bürokrasinin içerisinde hem siyasetin içerisinde Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olanlar var. Hatta onların çoğunun adına 'kripto' diyorlar. Kriptolara müsaade yok. Buna ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de Genel Başkanımız müsaade veriyor."

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