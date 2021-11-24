MHP'li Kılavuz: "Şırnak Bölge Hastanesi inşaatına bir an önce başlanmalı"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Şırnak Bölge Hastanesi inşaatına bir an önce başlanmasını istedi.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, "Adım Adım 2023; İl İl Anadolu" temasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptıkları ziyaretleri anlattı.

Kılavuz, parti teşkilatlarıyla Şırnak ve Mardin'de, kanaat önderleri, güvenlik korucuları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gazi ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, bölge insanının sorunları, talep ve beklentilerini dinlediklerini kaydetti.

Şırnak'ta ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımların yapılması ve sorunlarının çözülmesi için partisinin büyük gayret göstereceğini dile getiren Kılavuz, "Terör örgütünün siyasi şubesi, Türk düşmanlarının aparatı olan HDP'den ve terör örgütü PKK'dan yıllardır çeken bölgede, terörün beli kırıldığından bu yana çocuklarımız sokaklarda gönüllerince vakit geçirmektedir." diye konuştu.

Kılavuz, Şırnak'ın, sorunlarına değinerek, "2016 yılındaki hendek-barikat operasyonlarında ev ve işyerleri yıkılan vatandaşlarımıza TOKİ tarafından yapılan konut ve işyeri dağıtımında şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yaşadıkları mağduriyet giderilmelidir. Yer tespiti ve fizibilite çalışması tamamlanan Şırnak Bölge Hastanesinin inşaatına bir an önce başlanmalı. Şırnaklı hemşerilerimizin kaliteli sağlık hizmetine kavuşması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

