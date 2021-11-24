HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. MHP'li Kılavuz: "Şırnak Bölge Hastanesi inşaatına bir an önce başlanmalı"

MHP'li Kılavuz: "Şırnak Bölge Hastanesi inşaatına bir an önce başlanmalı"

24.11.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'li Kılavuz: "Şırnak Bölge Hastanesi inşaatına bir an önce başlanmalı"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Şırnak Bölge Hastanesi inşaatına bir an önce başlanmasını istedi.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, "Adım Adım 2023; İl İl Anadolu" temasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptıkları ziyaretleri anlattı.

Kılavuz, parti teşkilatlarıyla Şırnak ve Mardin'de, kanaat önderleri, güvenlik korucuları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gazi ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, bölge insanının sorunları, talep ve beklentilerini dinlediklerini kaydetti.

Şırnak'ta ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımların yapılması ve sorunlarının çözülmesi için partisinin büyük gayret göstereceğini dile getiren Kılavuz, "Terör örgütünün siyasi şubesi, Türk düşmanlarının aparatı olan HDP'den ve terör örgütü PKK'dan yıllardır çeken bölgede, terörün beli kırıldığından bu yana çocuklarımız sokaklarda gönüllerince vakit geçirmektedir." diye konuştu.

Kılavuz, Şırnak'ın, sorunlarına değinerek, "2016 yılındaki hendek-barikat operasyonlarında ev ve işyerleri yıkılan vatandaşlarımıza TOKİ tarafından yapılan konut ve işyeri dağıtımında şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yaşadıkları mağduriyet giderilmelidir. Yer tespiti ve fizibilite çalışması tamamlanan Şırnak Bölge Hastanesinin inşaatına bir an önce başlanmalı. Şırnaklı hemşerilerimizin kaliteli sağlık hizmetine kavuşması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülben Ergen'den Hülya Avşar'a ikinci yanıt: Karşısındakini çatlatan biriyim!Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a ikinci yanıt: Karşısındakini çatlatan biriyim!
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı

En Çok Okunan Haberler

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.