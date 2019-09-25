MHP'li Yalçın: Cumhur İttifakı toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesidir

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı sadece bir siyasi işbirliği modeli değil, Türkiye'nin hassas muvazeneler üzerindeki sosyolojik yapısını dikkate alan, iç ve dış tehditlere karşı ferasetle planlanmış toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesidir" dedi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, MHP'nin çizgisinden asla sapmadığını, çıkmaz sokaklara girmediğini bildirdi. MHP'nin takip ettiği politikaların devletin hayrına neticeler verdiğini kaydeden Yalçın, "MHP, 15 Temmuz sonrasında sadece varlığımıza yönelen bölücü tehdide karşı millî mutabakatın tesisi için değil, genç demokrasimize arız olan hastalıkların tedavisi ve yeni bir sağlıklı yönetim modelinin yerleşmesi için de çaba göstermiştir. MHP ve AKP'nin fikir öncülüğünü yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, bu sistemin dinamiklerinin teşekkülü için gereken siyasi iş birliği istikametinde, Cumhur İttifakı vücut bulmuştur. Cumhur İttifakı sadece bir siyasi işbirliği modeli değil, Türkiye'nin hassas muvazeneler üzerindeki sosyolojik yapısını dikkate alan, iç ve dış tehditlere karşı ferasetle planlanmış toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesidir. Bu yönüyle Cumhur İttifakı, Cumhuriyet tarihimizin geleceğe dönük en büyük ve kapsayıcı siyasi iş birliği adımıdır" ifadelerini kullandı.

'MHP KARARLI VE TUTARLI DESTEĞİNİ DEVAM ETTİRMEKTEDİR'

Yalçın, siyasi oyunların bozulması için Cumhur İttifakı taraflarınca kararlı bir duruş sergilenmesinin zaruret olduğunu belirterek, şunları belirtti:

"MHP, bölücü, ayrılıkçı ve tefrika üretici teşebbüslere karşı milli birlik reçetesi olarak halkın onay verdiği Cumhur İttifakı'nın korunup sürdürülmesi, toplumsal barış ve dayanışmanın güçlendirip yaygınlaştırılması, milletimizin bütün fertlerinin, bütün toplumsal kesimlerin devlete olan bağlılık ve aidiyet duygusunun kuvvetlenmesi, demokratik nizamın sağlıklı işleyişinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve rejime işlerlik kazandırılması, demokratik nizamın istikrar ve işleyişini bozmak isteyen teşekküllere karşı Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu caydırıcılığın takviye edilmesi, terörle mücadelede başarılı olunması ve devlet otoritesinin kâmilen tesisi, milli değerlerin ve önceliklerin titizlikle müdafaası, siyasi manipülasyonlar ve karalama kampanyalarıyla belirsizlik ve karamsarlık havası yaratma gayretlerinin engellenmesi, halkta yeni sisteme, demokrasiye ve adalet mekanizmasına duyulan güven hissinin pekiştirilmesi yönündeki çabalara açık, kararlı ve tutarlı desteğini devam ettirmektedir. Bütün bu konularda şimdiye kadar atılan doğru, yerinde ve kararlı adımlar, olumlu sonuç vermiş görünmektedir. Diyarbakır'da annelerin HDP'nin tehditlerinden ve PKK'nın kanlı eylemlerinden korkmadan, yılmadan çocuklarının akıbeti için eylem başlatabilmeleri, bunun işaretlerinden biri olmuştur."

Yalçın, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı dolayısıyla MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarının 30 Eylül'de Ankara'da bir araya geleceğini belirtti.

