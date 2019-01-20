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MHP'nin belediye başkan aday tanıtım toplantısı 24 Ocak'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Türkiye genelindeki belediye başkan adayları tanıtım toplantısının Perşembe günü Ankara'da yapılacağını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Türkiye genelindeki belediye başkan adayları tanıtım toplantısının Perşembe günü Ankara'da yapılacağını açıkladı.
MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart yerel seçimlerinde de güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti. Yalçın, "24 Haziran'da oluşan siyasi tablonun kalıcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir daha sorgulanamayacak surette oturması açısından Cumhur İttifakı'yla hâsıl olan güçlü siyasi yapının yerel seçimlerde de belirleyici olmasının taşıdığı önem, her iki siyasi parti yöneticileri tarafından idrak edilmiştir" dedi.
Bu durumun bazı siyasi partileri rahatsız ettiğini vurgulayan Semih Yalçın, şu ifadelere yer verdi:
"Tekrar bir yenilgi alacağı ayan beyan belli olan şer cephesini, zillet ittifakını telaşa düşürmüştür. Şer cephesinin 'ittifak yapmadan ayakta duramazlar' tarzındaki yorumu da bu telaş ve korkunun tezahürü olmuştur. Cumhur İttifakı kabusundan uyanamayanlar, ittifakın Türk seçmeni ve Türkiye açısından ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerdir. Şüphe yok ki; milli mutabakat ruhunu, millet iradesini politikaya etkin şekilde yansıtan Cumhur İttifakı; gücünü maşeri vicdandan almaktadır. Cumhur İttifakı, dışarıdaki küresel aktörlerle içerideki hainlerin iş birliği içinde Türkiye’yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksadıyla laboratuvarda yürüttükleri katalizör çalışmalarını nötrleştirmiştir."
Yalçın, Cumhur ittifakının; yerel seçimlerde de halkın ekseriyetinin temayül ve iradesini aksettiren güçlü bir birliktelik sağlayacağını belirterek, "Partimiz bu anlayışla MÇP’nin (Milliyetçi Çalışma Partisi) MHP’ye dönüşmesinin 26'ncı yıl dönümünü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda belediye başkanları aday tanıtım toplantısını yapacaktır" diye konuştu.

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