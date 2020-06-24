MHRS sistemi ile online hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu iptali işlemi nasıl yapılır?

Hastaneden randevu alma işlemlerinin tek bir sistemde işleniyor olması karışıklıkların da önüne geçmiş oldu. Eskiden hastaneye giderek sıra numarası alma ve uzun kuyruklar eşliğinde randevular alınabilmekteydi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde hangi hastaneden randevu almak istediğinizi, gitmek istediğiniz polikliniği ve hatta doktorunuzun kim olacağına kadar tüm bilgileri siz seçiminize sunuluyor ve uygun olduğunuz gün ve saate göre randevunuz oluşturuluyor. Böylelikle çok daha etkin ve verimli şekilde sağlık hizmetlerine ulaşmanız amaçlanıyor. MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan MHRS randevu alma ekranına ulaşmanız ve uygun randevuyu oluşturmanız yaklaşık 5 dakikanızı alacak kadar kısa sürmektedir. Yukarıdaki linke tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminin resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta yer alan 'Randevu Al' butonuna tıklayın ve açılan ekranda gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, MHRS şifresi) doldurarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Daha önce bu sistemi kullanmadıysanız ve MHRS şifreniz henüz yoksa aşağı kısımdaki 'Üye Ol' butonuna tıklayarak sistem üzerinde kayıtlı kalacak üyeliğinizi alabilirsiniz. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Güvenlik Bilgileri formlarını doldurduktan sonra üyelik işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. MHRS şifrenizi hatırlamıyor ve üyelik oluşturmayı tercih etmiyorsanız, doktor randevu sistemine e-Devlet aracılığı ile de giriş yapmanız mümkündür. Yukarıdaki ilgili linke tıkladıktan sonra açılan ekranda 'e-devlet ile giriş' butonuna tıklayın. Açılan ekrandan gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi) giriniz. Açılan ekranda randevu almak istediğiniz hastanenin ilini, tarih ve saati, ilçesini, hangi klinik ve hastane olduğunu, muayene yerinizi ve hekiminizi seçerek 'Randevu Ara' butonuna tıkladığınız zaman size uygun tarihlerde randevunuzu oluşturmuş olacaksınız. TELEFON İLE RANDEVU ALMA Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu oluşturmanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil veya sabit hatlarınız üzerinden Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'ALO 182' çağrı merkezini arayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Çağrı merkezini (182) aradığınızda çağrı merkezi elemanı kimlik bilgilerinizi aldıktan sonra randevu talep ettiğiniz tarihleri, hastane ve hekim ismini öğrenerek sizi yönlendirecektir. ALO 182, internet kullanmayan vatandaşlar için oluşturulmuş bir çağrı merkezi olup, dakikalar içinde randevunuzu almanızı sağlayan bir çağrı merkezidir.

ALO 182 randevu hattı, acil aramalar kapsamına girmemektedir ve bu yüzden görüşmeleriniz kullanmakta olduğunuz tarifeniz üzerinden ücretlendirilecektir. Bu yüzden ücretlendirme değişiklik gösterebilir. Tarifenize tanımlı olan ücretsiz kullanabileceğiniz dakikalarınız varsa görüşmeniz ücretsiz olarak gerçekleşir. Hem sabit hatlardan hem mobil hattınızdan ALO 182'yi aramak mümkündür. Sağlık Bakanlığı'nın bu hat üzerinden gelir etmesi ya da vatandaşların telefon hattına ilave bir ücretin faturalandırılması söz konusu değildir. İnternet üzerinden aldığınız randevularda aynı şekilde ücretsiz sunulan hizmetlerdir. ALO 182 hattı üzerinden sadece kendi adınıza değil, aile fertleriniz adına da randevu oluşturabilirsiniz. MHRS MOBİL UYGULAMASI Android ve IOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefon veya tabletler üzerinden MHRS Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Randevularınızı bu uygulama üzerinden oluşturmanız da mümkündür. MHRS RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR? Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden almış olduğunuz randevularınız değiştirmeniz ve iptal etmeniz mümkündür.