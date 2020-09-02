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Mi Band 5'e rakip geldi: Samsung Galaxy Fit 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve muhtemel fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Fit 2 akıllı bilekliğini tanıttı. Sağlık alanındaki yetenekleri ve sunduğu pil süresi ile dikkat çeken Samsung Galaxy Fit 2, fiyatıyla da oldukça rekabetçi gözüküyor. İşte Samsung Galaxy Fit 2 özellikleri ve muhtemel fiyatı...

Mi Band 5'e rakip geldi: Samsung Galaxy Fit 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve muhtemel fiyatı

Xiaomi Mi Band 5, son zamanların en dikkat çeken akıllı bileklik modellerinden biri. Fakat diğer üreticiler de Xiaomi Mi Band 5'e sırasıyla cevap veriyor. Daha önce Huawei Watch Fit ile Xiaomi'ye cevap veren Huawei bunun bir örneği. Şimdi ise Mi Band 5 ile rekabet edebilecek bir ürün Samsung'tan geldi. Samsung, Galaxy Fit 2'yi düzenlediği etkinlik ile sahneye çıkarttı.

SAMSUNG GALAXY FİT 2 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Fit 2'nin özellikleri arasında 1,1 inç büyüklüğünde renkli AMOLED bir ekran var. Bu ekran 3D cam tasarıma yani hafif kavisli bir tasarıma sahip. Bu sayede oldukça şık gözüküyor. Akıllı bileklik, aktarılan bilgilere göre 1,5 GB RAM ile geliyor. 70 farklı ana ekran seçeneği sunan Galaxy Fit 2, bir akıllı bileklikten beklenildiği gibi birçok aktivite takibi yapabiliyor. Galaxy Fit 2 IP68 sertifikası sayesinde suya dayanıklılık sunuyor.

Samsung Galaxy Fit 2

SAMSUNG GALAXY FİT 2'NİN MUHTEMEL FİYATI NE KADAR?

Galaxy Fit 2, uyku takibi yapabiliyor, kalp atış hızı ölçebiliyor, yakılan kalori miktarını hesaplayabiliyor ve katedilen mesafeyi ölçebiliyor. 159 mAh batarya ile gelen Galaxy Fit 2, Samsung'un aktardığına göre standart kullanımda tek şarj ile 15 güne kadar pil süresi, düşük kullanımda ise 21 güne kadar pil süresi vadediyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu olan Samsung Galaxy Fit 2'nin fiyatının 100 dolar civarında olması bekleniyor.

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