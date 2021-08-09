Mi Band 6, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor

Xiaomi Mi Band 6 güncellemeler ile kendisini geliştirmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi cihaz daha öncesinde uyku nefes kalitesi özelliğine kavuşmuştu. Bazı yeni dil seçeneklerine de kavuşan cihaza sonrasında ise mesaj cevap özelliği getirilmişti. Bu özellik ise şimdilik yalnızca Çin’de kullanılabilir vaziyette. Mi Band 6 sahipleri, belirlenen hazır cevapları karşı tarafa gönderebiliyor.

İŞTE GELECEK ÖZELLİKLER

Bahsettiğimiz yeni güncellemeye göre ise Mi Band 6, el feneri özelliğine sahip olacak. Karanlık ortamlarda ekran parlaklığı tamamen açılan ürün, el feneri olarak da kullanılabilecek.

Şu anda Xiaomi Mi Band 6 ülkemizde 350-400 TL civarına alınabiliyor.

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