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  4. MI6 Başkanı Richard Moore: Rusya, Ukrayna savaşında neredeyse sıfırı tüketti

MI6 Başkanı Richard Moore: Rusya, Ukrayna savaşında neredeyse sıfırı tüketti

22.07.2022 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşındaki durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Rusya bir kenti aldığında geriye hiçbir şey kalmadığını ve kentin yok edildiğini belirten Moore, "Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda neredeyse sıfırı tükettiğini düşünüyorum" dedi.

MI6 Başkanı Richard Moore: Rusya, Ukrayna savaşında neredeyse sıfırı tüketti

ABD basınındaki haberlere göre, Moore, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değindi.

"GERİ VURMA FIRSATI"

Rus güçlerinin son haftalarda ilerleme kaydettiğini belirten Moore, ancak bunun küçük bir ilerleme olduğunu kaydetti. Rusya'nın bir şekilde ara vermek zorunda kalacağını söyleyen Moore, bunun Ukraynalılara "geri vurma fırsatı" vereceğini söyledi.

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Moore, Ukrayna için Rusya'ya askeri olarak karşılık verebilme kabiliyetini gösterebilmenin önemli olduğunu dile getirdi. Moore, Ukraynalıların karşılık verebilmesi durumunda bunun morali sürdürülebilir kılacağını, böylece bu savaşın, Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir savaş olduğunun, Avrupa'nın geri kalanına hatırlatılacağı yorumunda bulundu.

"PUTİN'İN SAĞLIĞI..."

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının iyi olmadığına dair iddialara değinen Moore, Rus liderin sağlığının kötü olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna richard moore
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